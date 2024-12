Evenementen Rotarally op Bonaire wederom groot succes Redactie 12-12-2024 - 2 minuten leestijd

KRALENDIJK – De Rotarally op Bonaire, een traditie die al meer dan 20 jaar bestaat, werd afgelopen zondag 8 december weer georganiseerd door de Rotary Club Bonaire. Het jaarlijkse evenement, dat deelnemers uitdaagt met een pittige puzzelrit, kende dit jaar vier verschillende etappes. Zowel de organisatie als de deelnemers blikken terug op een bijzonder geslaagde dag.

Ondanks een korte promotieperiode verschenen meer dan 140 deelnemers, verdeeld over 49 auto’s, aan de start bij het sportcomplex Jorge Nicolaas. Het eerste team vertrok stipt om 9:01 uur, waarna het strak georganiseerde evenement ervoor zorgde dat het laatste team om 9:50 uur het vertrekpunt verliet.

De eerste etappe was voor de deelnemers niet eenvoudig. Het beste team bereikte na anderhalf uur het Te Amo Beach, waar een eenvoudige lunch werd geserveerd tijdens een verplichte pauze van een half uur. Daarna vertrokken de teams voor de laatste drie etappes, die evenmin makkelijk waren. Desondanks arriveerden de meeste teams rond drie uur terug bij Te Amo, waar de bar en keuken inmiddels geopend waren. Het gezellige samenzijn werd door veel deelnemers gewaardeerd, en velen bleven nog lang nagenieten van de sfeer. “Het was weer geweldig om mee te doen!” aldus de reactie van vele deelnemers. “Volgend jaar ben ik weer van de partij!” En: “Na al die jaren op het eiland brengt de rally me op plekken waar ik nog nooit ben geweest.”

Na de laatste binnenkomst werden de punten geteld en werden de prijzen uitgereikt aan de winnende teams:

Etappe 1

1e prijs: Team Luka

2e prijs: Team Three Generations

3e prijs: Team Harbourtown

Etappen 2-4

1e prijs: Team Larry’s Angels

2e prijs: Team Three Generations

3e prijs: Team Harbourtown

Algemene winnaar: Team Larry’s Angels

De Rotarally is elk jaar de eerste grote fondsenwervende activiteit van de Rotary Club Bonaire. De opbrengsten worden besteed aan sociale doelen op Bonaire. In het Rotary-jaar 2023-2024 werden donaties verstrekt voor maar liefst 11 verschillende sociale projecten op het eiland.

0