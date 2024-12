Nieuws uit Nederland Overeenkomst ondersteuningsprogramma gezagdragers BES ondertekend Redactie 12-12-2024 - 3 minuten leestijd

DEN HAAG – Staatssecretaris Zsolt Szabó van Koninkrijksrelaties en Digitalisering ondertekende op dinsdag memoranda van overeenstemming voor het ondersteunings- en professionaliseringsprogramma voor het bevorderen van goed bestuur op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Hij deed dat samen met de gezaghebbers van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, en de beroepsverenigingen van burgemeesters, wethouders, gemeenteraadsleden, gemeentesecretarissen en griffiers.

Met het ondersteuningsprogramma wordt het professionaliseringsaanbod van de beroepsverenigingen beschikbaar gesteld voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Het gaat daarbij om o.a. workshops, opleidingen, trainingen voor Eilandsraadleden, gedeputeerden, gezaghebbers, griffiers en medewerkers van de griffie. Er wordt rekening gehouden met de Caribische context en de behoeftes van de eilanden.

Voor elk van de 3 eilanden is een memorandum opgesteld die dinsdag ondertekend werd door de staatssecretaris en gezaghebbers John Soliano van Bonaire, Alida Francis van Sint-Eustatius en Jonathan Johnson van Saba.

Namens de beroepsverenigingen zetten Jeroen van Gool van de Wethoudersvereniging, Abdullah Uysal van de Vereniging voor Raadsleden, Esther Sommer van de Vereniging van Gemeentesecretarissen, Arnout van Kooij van de Vereniging van Griffiers en Hilde Westera van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters hun handtekening onder de overeenkomst.

Prioriteiten

‘Ik ben heel blij dat de beroepsverenigingen en de eilanden hebben besloten de handen ineen te slaan om dit te realiseren’, zei staatssecretaris Szabó. Het ondersteuningsprogramma past goed in één van de prioriteiten van de staatssecretaris, namelijk het bevorderen van goed bestuur.

‘Voor het bevorderen van goed bestuur is het van belang om te investeren in de professionalisering van de positie en effectiviteit van politieke gezagdragers, eilandsecretarissen en eilandgriffiers’, aldus Szabó. De andere twee prioriteiten van de staatssecretaris zijn solide overheidsfinanciën en het vergroten van de zelfredzaamheid van de eilanden.

Verdere versterking

‘Capaciteitsversterking is heel belangrijk voor een klein eiland als Saba en wij kunnen ons voordeel doen met het ondersteuningsaanbod. Tegelijkertijd kunnen de beroepsverenigingen ook van Saba leren’, zei gezaghebber Johnson. ‘De ontwikkeling van de eilanden is een proces dat we samen moeten invullen. Dit programma is een belangrijk instrument om elkaar te helpen’, zei gezaghebber Soliano. ‘In het belang van de verdere ontwikkeling van de eilanden trekken we samen op voor de verdere versterking van het lokaal bestuur’, zei gezaghebber Francis. ‘Voor ons houdt dit in dat de inzet en ondersteuning van de afgelopen jaren bestendigd wordt, waardoor wij Bonaire, Sint-Eustatius en Saba meerjarig kunnen ondersteunen’, zei Van Gool van de Wethoudersvereniging.

Kracht van democratie

‘Een sterke raad doet ertoe. Met dit programma investeren we in de kracht van de lokale democratie’, aldus Uysal van de raadsledenvereniging. ‘Dit is een volgende stap in onze contacten en verdere professionalisering van de gezaghebbers’, zei Westera van de burgemeestersvereniging. ‘Het is mooi om samen verder aan een sterker bestuur te werken’, aldus Sommers van de gemeentesecretarissenvereniging.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) maakt het programma mogelijk met een subsidieverlening aan de beroepsverenigingen. Bonaire, Sint-Eustatius en Saba en de beroepsverenigingen zijn intensief betrokken geweest bij de totstandkoming van het programma.

