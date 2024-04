Nieuws van Bonaire Zes inwoners Bonaire ontvangen lintje Redactie 30-04-2024 - 1 minuten leestijd

De zes ontvangers van een lintje, samen met gezaghebber Nolly Oleana. Foto: OLB

Kralendijk – Op Koningsdag hebben dit jaar in totaal zes burgers van het eiland een Koninklijke Onderscheiding ontvangen uit handen van gezaghebber Reynolds ‘Nolly’ Oleana.

Het gaat hier om Esther J. Bernabela – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, huisarts, voor verdiensten op het terrein van gezondheidszorg en welzijn, Franklin D. “Boi” Antoin – Officier in de Orde van Oranje-Nassau, journalist en auteur, voor verdiensten op het terrein van cultureel erfgoed, Angelo H. Domacassé – Lid in de Orde van Oranje-Nassau, marketing assistent en event coordinator bij TCB, voor verdiensten op het terrein van cultuur en toerisme, Harlton E. “Onnie”Emerenciana – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, voor verdiensten op het terrein van o.a. buurtcohesie, zorg en welzijn, Byron A. “Boei” Tromp – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, voor verdiensten op het terrein van cultuurbehoud, muziek en sport en Martinus W. A.van der Valk – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, voor verdiensten op het terrein van o.a. natuurbeheer, duiksport en toerisme.

Het openbaar Lichaam Bonaire benadrukt dat iedere burger iemand kan voordragen voor een Koninklijke onderscheiding. Dit kan door middel van een formulier dat kan worden verkregen van de Commissie Koninklijke Onderscheidingen.

Geduld

Het OLB zegt ook dat bij voordrachten wel sprake moet zijn van geduld. Het kan namelijk wel enkele maanden duren voordat het nodige voorwerk is verricht en wordt besloten of de voorgedragen persoon inderdaad in aanmerking komt.