Gezondheidszorg Woningbouwstichting FCB bouwt nieuw onderkomen Mental Health Caribbean Redactie 24-04-2024 - 1 minuten leestijd

Erik Jansen van MHC en Ben Oleana van FCB ondertekenen de overeenkomst. Afbeelding: ABC Online Media

KRALENDIJK – Fundashon Cas Boneriano (FCB) en Mental Health Caribbean (MHC) hebben op dinsdag een overeenkomst getekend voor de realisatie van een compleet nieuw gebouw voor de stichting voor geestelijke gezondheidszorg op het eiland.

“Vandaag tekenen we de overeenkomst voor het neerzetten van nieuw gebouw, waar alle kantoren met verschillende afdelingen zullen komen. MHC is de afgelopen tijd sterk gegroeid. Dit heeft ook te maken met de groei op Bonaire, sinds 10-10-10”, zegt MHC-directeur Eric Jansen.

Er is een toename van psychiatrische gevallen op het eiland en ongeveer 400 mensen bezoeken de kliniek van Fundashon Mariadal. Volgens Jansen is daarom een nieuw gebouw nodig dat centraal gelegen is en waar alle afdelingen samen kunnen werken.

“FCB en MHC hebben een zeer goede en al langer durende werkrelatie en daarom voeren wij heel graag dit project voor hen uit”, voegt FCB-directeur Ben Oleana toe. Het gaat om een project van in totaal 2,8 miljoen dollar.

Groter

Het nieuwe, twee verdiepingen tellende gebouw, zal worden gerealiseerd vlak bij het kantoor van de FCB zelf en ook vlak bij het gebouw van de Scholengemeenschap Bonaire. ”We gaan zo snel mogelijk aan het werk, zodat het gebouw binnen korte tijd gereed is”, zegt Oleana.