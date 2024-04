Nieuws van Bonaire Giodarno Molina nieuwe Chief Operations Officer bij Flamingo Luchthaven Redactie 21-04-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK- De Flamingo Luchthaven heeft een nieuwe Chief Operations Officer (COO) gevonden in de van het eiland afkomstige Giordano Molina.

Molina deed na zijn studie Operations Management & Logistics bij de Technische Universiteit Eindhoven de afgelopen jaren veel ervaring op in de luchtvaart, met onder meer betrekkingen bij Inselair en later bij de Curaçao Airport Holding.

Luchthavendirecteur Maarten van der Scheer is blij met het aantrekken van Molina. “We hebben verschillende nieuwe medewerkers aangetrokken, waarbij de focus lag op het aantrekken van lokaal talent”.

Lokaal talent

Naast Molina wordt ook Gregorio Matthew per 1 mei aangesteld in een nieuwe functie, namelijk die van Airport Operations Manager. Matthew werkt al 19 jaar bij de luchthaven, waarin hij veel kennis en ervaring opdeed. “Een mooie en welverdiende stap”, zegt Bonaire International Airport (BIA) over de bevordering van Matthew.

BIA werd in de zoektocht naar een de nieuwe COO bijgestaan door adviesbureau Linkels & Partners.