Politie & Justitie Politie en hondeneigenaren besluiten gezamenlijk tot inslapen van één hond na doodbijten varkens Redactie 18-04-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Op dinsdag 16 april, omstreeks 18:20 uur, heeft de centrale meldkamer van de politie een melding ontvangen over een hond die varkens had aangevallen op de Kaminda Jato Bako.

Bij aankomst van de politie verklaarde de melder dat dit niet de eerste keer was dat de honden van zijn buren zijn varkens hadden aangevallen en gedood. De eigenaren van de honden zijn hierop aangesproken en erkenden dat hun omheining niet adequaat was afgesloten. Er zijn afspraken gemaakt tussen beide partijen, waarbij onder andere besloten is om één van de honden door een dierenarts te laten inslapen.