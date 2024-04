Politie & Justitie Politie onderzoekt diefstal van tientallen planten tuincentra Redactie 14-04-2024 - 1 minuten leestijd

Screenshot Video Live99fm in gesprek met het tuincentrum CLS

KRALENDIJK – Op woensdag 10 april kreeg de politie melding van een inbraak bij een bedrijf aan de Kaminda Lagun. Tussen 18:30 uur op dinsdag 9 april en 07:00 uur op donderdag 10 april zijn onbekenden het terrein opgegaan en hebben diverse planten meegenomen.

Onder de gestolen items bevinden zich ongeveer 50 Areca palm planten, 5 Rubelina Palm planten en 50 Ixora mini planten. De politie doet een dringend verzoek aan iedereen die mogelijk iets gezien of gehoord heeft, of over relevante informatie beschikt die kan bijdragen aan het onderzoek, om contact op te nemen met de politie via 715-8000 of via de anonieme tip lijn 9310.