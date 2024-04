Natuur Nieuw initiatief voor biodiversiteit op Bonaire van start Redactie 2024-04-09 - 1 minuten leestijd

Eén van de schaduwkassen van Tera Barra. Foto: ABC Online Media

KRALENDIJK – Delfins Beach Resort en Tera Barra hebben de handen ineengeslagen voor het Bloom Back Bonaire-initiatief, met als doel de biodiversiteit op het eiland te versterken en bij te dragen aan een koelere leefomgeving.

Jaarlijks zullen er 7.500 inheemse bomen worden geplant. Gasten van het resort worden aangemoedigd om actief deel te nemen aan de plantactiviteiten, waarmee Bonaire streeft naar een groenere en duurzamere toekomst.

De betrokkenheid van de gasten is cruciaal, benadrukt Chris Opgenoort, General Manager van Delfins Beach Resort. Voor elke bespaarde schoonmaakbeurt van een kamer plant het resort een boom, waardoor gasten op een praktische manier betrokken worden bij de verduurzaming van het eiland. Johan van Blerk, oprichter van Tera Barra, is ook enthousiast over de samenwerking: “Tera Barra wil Bonaire binnen één generatie weer groen maken, en deze samenwerking brengt ons dichter bij het bereiken van dat doel. Samen met Delfins Beach Resort en onze vrijwilligers laten we de natuur op het eiland weer opleven en insecten terugkeren.”