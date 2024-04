Economie Steden in Alaska nemen concreet actie tegen overvloed aan cruisepassagiers Harald Linkels 2024-04-07 - 3 minuten leestijd

De discussie over the impact en de wenselijkheid van massa’s cruiseschip passagiers is niet nieuw of uniek voor Bonaire. Foto: ABC Online Media

KRALENDIJK – Discussies over een dreigende overvloed aan cruiseschip passagiers op het eiland zijn bepaald niet nieuw op Bonaire. In het kielzog van met name de COVID-19-pandemie stelde het MPB/UPB bestuurscollege dan ook voor om het aantal cruiseschepen te beperken tot één per dag.

De coalitie van PDB/M21/fractie Vrolijk gaf vlak na haar aantreden aan dat zij eerder geneigd was te kijken naar het totaal aantal cruiseschip passagiers die het eiland aandoen, dan naar het aantal schepen.

Na die initiële opmerkingen is van het zittende bestuurscollege echter niet veel meer vernomen over het vraagstuk.

De weerstand tegen zogenaamd ‘over-toerisme’ veroorzaakt door cruiseschip passagiers is zeker niet uniek voor Bonaire en wordt op meerdere plekken op de wereld gevoeld. Diverse bij cruisemaatschappijen populaire bestemmingen onderzoeken momenteel manieren om de impact van cruisetoerisme te beperken.

In Alaska nemen twee populaire cruisebestemmingen, waaronder het zeer in trek zijnde Juneau, concrete stappen om de congestie, veroorzaakt door het cruisetoerisme, serieus aan te pakken.

De stad onderhandelt momenteel met cruisemaatschappijen om een dagelijkse passagierslimiet in te voeren, in reactie op een record van maar liefst 1,6 miljoen bezoekers in het vorige seizoen. Hoewel specifieke aantallen nog moeten worden vastgesteld, zijn de stad en de Cruise Lines International Association (CLIA) overeengekomen het aantal schepen te beperken tot vijf per dag voor 2024.

Alix Pierce, de toerismemanager van Juneau, benadrukt de betekenis van deze voorlopige overeenkomst als een stap in de goede richting. Lopende discussies omvatten het aanpakken van kwesties zoals “hot berthing” en het verbeteren van de congestie in het stadscentrum om de ervaring van bezoekers en het leven van de bewoners te verbeteren.

Bredere trend

Het initiatief van Juneau sluit aan bij een bredere trend onder bij cruisemaatschappijen, populaire steden, waarbij ook Sitka en Bar Harbor in de Amerikaanse staat Maine, worstelen met het beheren van cruisetoerisme om het unieke karakter en kwaliteit van leven behouden.

Het populaire Sitka, met een bevolking van ongeveer 8.500 mensen, probeert de passagierscapaciteit te beperken tot 240.000 per jaar.

Gelegen op 90 mijl ten zuidoosten van Juneau, ontving Sitka tijdens het seizoen van 2023 meer dan 550.000 cruisepassagiers.

Op vergelijkbare wijze strijdt Bar Harbor in de staat Maine, met een bevolking van ongeveer 5000 mensen, om het aantal passagiers dat dagelijks van boord mag gaan te beperken tot 1000 personen.

Record

Bonaire stevent voor het jaar 2024 af op een absoluut record in het aantal cruisetoeristen van ruim 400.000, meer dan ooit tevoren. Hoewel er op het eiland enkele stemmen opgaan voor het houden van een referendum over het onderwerp, lijkt dit nog niet breed te leven onder de inwoners op het eiland.

*”Hot berthing” verwijst naar het korte aanmeren van een cruiseschip voor slechts enkele uren, waarbij het direct wordt vervangen door een volgend schip, om beperkt beschikbare aanlegplaatsen zo efficiënt mogelijk te benutten.