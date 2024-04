Nieuws van Bonaire Werk aan diverse wegen Bonaire opgeleverd Redactie 2024-04-06 - 1 minuten leestijd

Vooral voor de inwoners van de wijk Belnem is de situatie nu aanzienlijk verbeterd. Foto: OLB

KRALENDIJK- Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) geeft aan dringende verbetering te hebben aangebracht aan diverse wegen op het eiland. Zo werd de afgelopen weken hard gewerkt aan twee belangrijke wegen, namelijk de Kaya International en de EEG Boulevard ter hoogte van de kruising met Kaya Pos Watapana.

Bij Kaya International is gedurende twee weken de bovenste laag asfalt vervangen en zijn markeringen aangebracht. Om veiligheidsredenen en voor efficiëntie zijn de werkzaamheden in de avond en ’s nachts uitgevoerd en het werk is volgens schema voltooid. Dit heeft er volgens het OLB voor gezorgd dat de overlast beperkt bleef.

Het kruispunt van EEG Boulevard en Kaya Pos Watapana was in slechte staat en veroorzaakte vooral overlast bij regenval. Daarom werd de geasfalteerde toplaag vervangen door klinkers en is ook gewerkt aan de afwatering.

Veiliger

Volgens het OLB zijn de wegen op het eiland, door het gepleegde onderhoud, weer een stukje veiliger. “Met de succesvolle voltooiing van deze onderhoudswerkzaamheden zijn de wegen nu veiliger en beter toegankelijk voor alle weggebruikers”, zegt OLB op vrijdagmiddag in een persverklaring.