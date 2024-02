Olie vermoedelijk afkomstig van het gekapseisde schip Gulfstream voor de kust van Tobago

KRALENDIJK – Olie, waarschijnlijk afkomstig van het wrak van het schip Gulfstream voor de kust van Tobago, heeft de oostkant van Bonaire besmeurd.

De eerste signalen van de naderende vervuiling werden maandagmiddag waargenomen toen oliesporen langs de oostkust van het eiland opdoken, vooral bij Sorobon, Lagun en Lac Bay. Deze ontdekking heeft lokale autoriteiten en milieuorganisaties gemobiliseerd in een race tegen de klok om de schade te beperken. De inzet van containment booms, drijvende barrières ontworpen om de verspreiding van olie tegen te gaan, bleek onvoldoende om het tij te keren.

De bron van deze recente vervuiling lijkt, volgens het NRC, het schip Gulfstream te zijn, dat begin februari kapseisde voor de zuidkust van Tobago met ongeveer 35.000 vaten ruwe stookolie aan boord. Het schip, op weg van Panama naar Guyana, vertegenwoordigt een voortdurende bedreiging voor het mariene milieu in de regio. Het wrak lekt nog steeds olie, zij het in mindere mate dan in de dagen direct na het ongeval.

Wat opvalt is de mysterieuze verdwijning van de sleepboot die het schip trok, en het uitblijven van een reactie van de eigenaar van de Gulfstream. Dit incident werpt licht op de schimmige wereld van de maritieme oliehandel, waarbij ‘spookschepen’ soms worden ingezet om internationale sancties te omzeilen.

Gesloten

Dit incident is niet nieuw voor Bonaire. In mei 2017 werd het eiland ook al getroffen door olievervuiling. Deze keer lijkt het om meer olie te gaan. Vandaag is het populaire surfgebied van Sorobon gesloten voor bezoekers, ook cruisetoeristen zijn er niet welkom. De overheid gaat samen met natuurorganisatie Stinapa schoonmaken.