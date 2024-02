Flamingo luchthaven ziet Falki Aviation als gewaardeerde partner

KRALENDIJK – De Flamingo Luchthaven beschouwt vliegschool Falki Aviation als een gewaardeerde partner. Dat zegt de directeur van Bonaire International Airport (BIA) in reactie op kritische geluiden van Falki oprichter Franklin Antoin, die zich eerder deze week kritisch uitliet over de manier waarop de organisatie zich behandeld voelt door de luchthaven.

“BIA heeft veel waardering voor Falki en de rol die Falki al lange tijd speelt in onze lokale luchtvaart gemeenschap. We hebben altijd goed contact met Falki. BIA heeft onlangs een gebied vrijgemaakt dat beschikbaar is voor containers van diverse partijen. Ook Falki is daar van harte welkom”, aldus Van der Scheer.

De luchthavendirecteur ontkent ook met klem dat er sprake zou zijn van bevoordeling van enige partij. Volgens Van der Scheer wordt er daarnaast gewerkt aan een verbetering van de locatie voor het Falki vliegtuig. “Ik ervan overtuigd dat we onze goede samenwerking met Falki met succes voort kunnen zetten”.

Containers

Overigens is niet iedereen even enthousiast over het plaatsen van containers op het luchthaventerrein. “In 2021 moesten alle containers daar nog weggehaald worden, omdat ze conform de vereisten een gevaar opleverden. Bij het passeren van een orkaan is het daar hebben staan van containers levensgevaarlijk, want dan heb je snel een container op je vliegtuig”, zegt een ingewijde met zeer ruime luchtvaartervaring in gesprek met ABC Online Media.