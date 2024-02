KRALENDIJK – Op 15 en 16 maart aanstaande, organiseert NGO Platform Bonaire in samenwerking met Oranje Fonds de 14de editie van BON DOET, de grootste vrijwilligersactie van Bonaire. Dit jaar hebben sociale organisaties totaal 79 klussen geregistreerd voor BON DOET 2024.

Voor de sociale organisaties en lokale stichtingen is BON DOET een gelegenheid om een klus of activiteit te organiseren met extra vrijwilligers en financiële middelen. Aan de andere kant geeft BON DOET de kans aan vrijwilligers om kennis te maken met de organisaties in de gemeenschap.

BON DOET dient ook als een manier om nieuwe vrijwilligers te krijgen voor de lokale organisaties. Dit jaar is het thema van de organisatie: ‘Verbinding’.

Ambtenaren krijgen vrij

Het BON DOET Team is blij met de aankondiging van het Bestuurscollege dat de ambtenaren van het Openbaar Lichaam Bonaire die op vrijdag 15 maart willen meedoen aan BON DOET, vrijstelling van dienst zullen krijgen. De organisatie hoopt ondanks dit dat er nog steeds meer vrijwilligers zich aanmelden voor BON DOET 2024.