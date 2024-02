Caribisch Nederland krijgt WW-uitkering

DEN HAAG – Het Nederlandse kabinet heeft plannen aangekondigd om een werkloosheidsvoorziening te introduceren op de BES-eilanden: Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Deze stap, in lijn met de aanbevelingen van de commissie Sociaal Minimum onder leiding van Glen Thodé, is bedoeld om mensen die tijdelijk zonder werk zitten beter te ondersteunen, zoals dit in Europees Nederland al het geval is.

De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, Carola Schouten werkt momenteel samen met de RCN aan de contouren van deze nieuwe voorziening.

Dit initiatief is een reactie op de vaststelling dat in Caribisch Nederland een adequaat sociaal vangnet ontbreekt voor mensen die hun baan verliezen.

De commissie Thodé benadrukte het belang van dit soort ondersteuning voor een toenemend perspectief op zelfredzaamheid.

Data

Bij de ontwikkeling van het sociale zekerheidsstelsel stuitte de overheid op het gebrek aan goede, actuele gegevens die nodig zijn om een regeling op basis van inkomen en arbeidsverleden uit te kunnen voeren.

Het belang van betrouwbare data, zowel voor de uitvoering van beleid als het ontwerpen en onderhouden daarvan, werd door de commissie sterk benadrukt.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoekt momenteel hoe de loonaangifteketen in Caribisch Nederland gebruikt kan worden om te komen tot een polisadministratie, wat essentieel is voor het invoeren van een werkloosheidsvoorziening.

Deze ontwikkelingen komen bovenop eerdere stappen om de gegevenshuishouding in Caribisch Nederland te verbeteren, zoals het meerjarenprogramma Caribisch Nederland (2024-2028) van het CBS, dat zich richt op armoede, wonen, en brede welvaart, en het vergroten van de toegang tot data.