Bonaire gaat gebukt onder heuse vliegenplaag

KRALENDIJK – Op Bonaire wordt steen en been geklaagd over de overlast die veroorzaakt wordt door vliegen.

Veel inwoners geven aan nog nooit eerder zo’n grote vliegenplaag te hebben meegemaakt. Opvallend is dat de overlast van vliegen dit keer geenszins beperkt is tot de omgeving van de landfill, waar wel vaker sprake is van meer vliegen dan elders op het eiland.

Een post op sociale media in het weekend leidde direct tot veel reacties en ook instemmende geluiden dat de vliegenplaag nu wel heel grote vormen aanneemt.

Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) merkte in december van dit jaar ook al op dat er sprake was van een toename van vliegen op het eiland en beloofde daar onderzoek naar te doen.

Oorzaak

Een eerste onderzoek door de afdeling Toezicht & Handhaving van het OLB leverde geen grote inzichten op over de oorzaak van de huidige overlast.

Het OLB liet ook weten dat de vliegen in principe geen gevaar vormen voor de volksgezondheid, maar dat het wel belangrijk is eten af te dekken voor vliegen.