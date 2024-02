Veel enthousiasme bij kindercarnaval Rincon

RINCON- Op zaterdagmiddag is in Rincon het kindercarnaval van start gegaan, met het nodige enthousiasme van zowel de jeugdige deelnemers als van het publiek langs de kant.

In totaal doen vier groepen mee met het kindercarnaval dat vertrok vanaf het sportveld aan het begin van Rincon en eindigde in het stadion van Rincon. Door de sluierbewolking die boven het eiland hing, was de hitte goed te dragen.

Op zondagmiddag wordt het kindercarnaval in Kralendijk nog eens dunnetjes overgedaan. Doorgaans is de optocht in Kralendijk wat groter dan in Rincon het geval is.