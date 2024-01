Bestuurder onder invloed veroorzaakt botsing en vechtpartij in centrum Bonaire

KRALENDIJK – In het centrum van Bonaire heeft maandagnacht een ernstig incident plaatsgevonden waarbij een dronken bestuurder betrokken was. Rond 02:15 uur ontving de centrale meldkamer berichten over een aanrijding en een daaropvolgende vechtpartij. Een 30-jarige man, die onder invloed van alcohol was, veroorzaakte een botsing met zijn auto tegen drie geparkeerde motors. Hij werd later door de politie aangehouden voor rijden onder invloed.

Bij aankomst van de politiepatrouille werd een man met een bebloed gezicht en een groep ruziënde mannen aangetroffen. De bebloede man, later geïdentificeerd als de bestuurder, verklaarde dat hij na het ongeval uit zijn voertuig was gehaald en mishandeld. Een blaastest bevestigde dat hij te veel had gedronken. Wegens verwondingen werd hij eerst naar het ziekenhuis gebracht, waarna hij werd aangehouden.

Daarnaast is een 38-jarige man in het centrumgebied gearresteerd voor mishandeling en openlijke geweldpleging. Bij hem werd een mes gevonden, dat in beslag is genomen. De politie van Bonaire onderzoekt de zaak verder.