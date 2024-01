Marañon hangmatwinkel zoekt partners | Advertentie

Wij zijn op zoek naar actieve 40-Plussers en/of Pensionados voor participatie en actieve deelneming via uitgifte van nieuwe aandelen in Hangmatwinkel Marañon Caribbean.

Eventueel kan worden begonnen met een licentiecontract voor een winkel naast Sebastian’s Restaurant, Julio A. Abraham Boulevard.

Marañon Caribbean wil opnieuw opstarten na een ongelukkige start in de Kaya Grandi eind december 2019. De plannen die wij hadden, zijn door de daaropvolgende lock down van het eiland in het water gevallen. Daarom willen wij een nieuwe start maken en onze onuitputtelijke kennis en vele contacten gebruiken om een grote high-end hangmattenwinkel te openen op Bonaire.

Marañon Caribbean komt voort uit Maranon. Maranon BV is in 1982 opgericht en onze winkel op de Amsterdamse Singel (Bloemenmarkt) was de drijvende kracht achter de popularisering van de hangmat in NL, Europa en USA.

Contactgegevens: gstork@maranoncaribbean.com

Zie www.maranon.nl en www.maranoncaribbean.com

Tel / Whatsapp +31 653426852