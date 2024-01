Invasieve landplatworm ontdekt op Bonaire: Dreiging voor inheemse slakkenfauna vereist preventieve maatregelen

KRALENDIJK – Tijdens de estafette-expeditie van Naturalis en STINAPA op Bonaire is de invasieve Nieuw-Guinese landplatworm op twee plekken op het eiland aangetroffen.

De aanwezigheid van het dier op het eiland is zorgwekkend, omdat de betreffende soort door de IUCN tot de 100 schadelijkste invasieve exoten ter wereld wordt gerekend. “Het is een efficiënte predator en vormt een ernstige bedreiging voor inheemse slakken”, zegt STINAPA.

Het Team Slak, tijdens een onderzoek naar ongewervelden op Bonaire, identificeerde de landplatworm als de Platydemus manokwari. De worm volgt het slijmspoor van slakken en bedreigt ze door binnen te dringen en zich te voeden met hun inwendige organen.

Volgens Sytske de Waart en Sylvia van Leeuwen van het Naturalis Biodiversity Center is het belangrijk preventieve maatregelen te treffen. “”Deze worm heeft slakkenpopulaties op andere eilanden ernstig aangetast. Het is daarom cruciaal om preventieve maatregelen te nemen, om verdere verspreiding van de worm op Bonaire te voorkomen”.

Geïmporteerd

De landplatworm is ontdekt in en rond tuincentra en is vermoedelijk het eiland binnengekomen via geïmporteerde tuinplanten.