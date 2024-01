Weekend weerbericht: El Niño brengt nu al hitte

De temperatuur stijgt. El Niño is in aantocht. Ook in Bonaire is ondertussen het weer warmer aan het worden. Komend weekend stijgt de temperatuur van het minimum 26 graden Celsius naar maximaal 31 graden. De wind komt uit het oosten en is krachtig tot zeer krachtig op zondag.

El Niño. Het is een term die steeds vaker te horen is. Het natuurverschijnsel in de grote Oceaan zorgt voor een sterke opwarming van water wat normaal een stuk koeler is. Vooral Noord- en Zuid-Amerika hebben last van deze opwarming.

Ook Bonaire heeft te maken met het ‘El Niño’ effect. Komend jaar is de verwachting dat het ‘nog’ warmer gaat worden dan vorig jaar. Dit weekend is de hitte nog aangenaam. Met een gemiddelde ’s nachts van 26 à 27 graden Celsius, is het aangenaam. Overdag kan de thermometer stijgen tot de 31 graden Celsius. De kans op een bui is nihil.

Omdat de wind dit weekend krachtig tot zeer krachtig is, zal het prima vertoeven zijn op het eiland. Kite- en windsurfers kunnen genieten van de wind. Op vrijdag is de wind tussen de 18 en 25 knopen. Dit loopt op. Op zondag ligt de windsnelheid tussen de 19 tot en met 29 knopen.