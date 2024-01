Windsurfer Amado Vrieswijk coach van Zuid-Korea

Amado Vrieswijk is over twee weken niet aanwezig als windsurfer op het WK IQ Foil in Lanzarote. De voor Bonaire afkomstige Vrieswijk is wel in Spanje, maar dan als coach van de Zuid-Koreaanse windsurf selectie.

Hij had misschien eigenlijk als windsurfer over twee weken op het officiële WK in Spanje moeten staan. Van 26 januari tot en met 2 februari wordt in Lanzarate het WK IQ Foil gevaren. Tijdens dit evenement wordt de beste Nederlandse windsurfer aangewezen die komende zomer in Parijs mee gaat doen aan de Olympische Spelen. De voor Bonaire afkomstige Amado Vrieswijk zeilt niet mee. Afgelopen seizoen besloot hij de ‘stekker uit de Olympische campagne te trekken’. Opvallende genoeg is Vrieswijk wel aanwezig. Niet als windsurfer, wel als coach.

Afwezigheid Vrieswijk als windsurfer

Op facebook liet Vrieswijk in april 2023 weten: ,,The Olympic discipline is possible for those who train in a national team and can take the advantages from a good support-system. I gave it all, but my budget does not allow it anymore”. Het zorgde voor een abrupt einde van de Olympische campagne voor de beste windsurfer van Bonaire.

Vrieswijk doet over twee weken dus niet mee op het WK IQ foil. Dat is opvallend. Een aantal maanden geleden won Vrieswijk nog een medaille in een soort vergelijkbare discipline. Op het WK Slalom in Japan greep de Bonairiaan zilver. Een prachtig resultaat, dat niet veel onderdoet voor de Olympische IQ foil klasse.

Amado Vrieswijk doet niet mee als windsurfer. Wel is hij coach in Lanzarote van

Zuid-Korea.

Coach van Zuid-Korea

Opgeven gaat Vrieswijk niet doen. De Olympische Spelen van 2028 zijn niet uit de gedachte van de topzeiler verdwenen. Voorlopig richt de surfer zich op de PWA. Een kampioenschap waar veel prestige is te behalen. Daarnaast gaat Vrieswijk zijn focus leggen op het coachen van andere windsurfers. Over twee weken maakt hij zijn debuut. In Lanzarote coacht Vrieswijk de Zuid-Koreaanse delegatie: ,,Zuid-Korea heeft mij benaderd of ik windsurfers wil coachen op het WK over twee weken in Lanzarote. Of ik met hen naar de Spelen ga? Dat weet ik nog niet. Voorlopig staat mijn eigen surf carrière voorop. Ik wil komend jaar wereldkampioen worden op de slalom”.