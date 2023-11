Amado Vrieswijk grijpt zilver op Wereldkampioenschap Slalom

Afgelopen nacht heeft Amado Vrieswijk in Japan de zilveren medaille gepakt op het Wereldkampioenschap Slalom. De specialist was iedere dag sterk, won het evenement, maar greep net naast het goud in het totaalklassement.

Vanaf dag 1 was het spannend in Japan. Amado Vrieswijk kon de gouden medaille pakken op het wereldkampioenschap. Maar omdat de windfoiler tijdens eerdere evenementen niet goed genoeg had gepresteerd, stond hij op de zesde plaats.

Amado Vrieswijk surft voor de berg Fuji in Japan langs. Foto: JC Carter PWA

Het werd Vrieswijk niet makkelijk gemaakt. De eerste dag van het evenement liep volledig in de soep. Door te weinig wind konden de heren niet van start gaan. Op dag twee werd er wel gezeild. Vrieswijk werd in race 1 eerste en in race 2 achtste. Een redelijke start van het toernooi. Amado Vrieswijk pakt de zilveren medaille in Japan. Foto: JC Carter PWA

Vrieswijk wint in Japan

Ook dag drie ging voorspoedig voor de Windfoiler uit Bonaire. Met een tweede en negende plaats settelde Vrieswijk zich in de top van de competitie. Op dag vier kregen de heren te maken met veel wind. Vele crashes waren te zien. Ook Vrieswijk kreeg er mee te maken. Bij de laatste boei raakte de specialist die eerste lag, de controle kwijt en maakte een flinke crash. Knap genoeg werd de zeiler uit Bonaire toch nog derde. In de laatste wedstrijd, die dag, maakte Vrieswijk het goed en won hij de wedstrijd. Uiteindelijk won de zeiler op het onderdeel Slalom het evenement in Japan.

In het totaalklassement pakte Vrieswijk (10.300 punten) net te weinig punten om de Italiaan Matteo Iachino (10.500) achter zich te houden. Toch kan de zeiler uit Bonaire trots zijn dat hij een zilveren medaille mee terug mag nemen naar Bonaire.

Komende zondag komt Vrieswijk terug op Bonaire. Zijn prijs zal een mooi plekje krijgen in zijn huis.