Voorbereidingen sport expo van start

KRALENDIJK – INDEBON organiseert in samenwerking met diverse sportfederaties een grootschalige sportexpo die plaatsvindt op 9 en 10 maart 2024. Deze expo is bedoeld om alle sporten die op Bonaire beoefend worden te tonen en promoten. Kinderen krijgen de kans om verschillende sporten uit te proberen en demonstraties bij te wonen, in een poging om de sportparticipatie op het eiland te verhogen.

Om de sport expo voor te bereiden organiseerde INDEBON een bijeenkomst eerder deze week waarbij vertegenwoordigers van alle sportfederaties aanwezig waren. Het doel van de sport expo is niet alleen om de sporten te demonstreren, maar ook om de jeugd te inspireren om actief deel te nemen aan diverse sportactiviteiten. De federaties en clubs hebben de handen ineen geslagen om een gevarieerd en interactief programma samen te stellen.

Om iedereen de kans te geven deel te nemen, zet INDEBON bussen in vanuit Rincon en tussen verschillende locaties op het eiland. De hoeveelheid activiteiten en demonstraties hangt af van het aantal deelnemende federaties, wat een brede waaier aan sporten belooft. De organisatie benadrukt dat elke sport unieke mogelijkheden biedt voor de jeugd van Bonaire en hoopt dat dit evenement zal bijdragen aan een gezondere en actievere gemeenschap.