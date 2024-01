Komende week overleg op hoog niveau over WolBES en FinBES

KRALENDIJK – Volgende week zal op Bonaire overleg plaatsvinden achter gesloten deuren over voorgestelde wijzigingen in de twee belangrijkste wetten voor de BES-eilanden, de Wet Openbare Lichamen BES (WolBES) en Wet Financiën Openbare Lichamen BES (FinBES).

Onder leiding van staatssecretaris Alexandra van Van Huffelen wordt al enige tijd gewerkt aan het aanbrengen van wijzigingen aan de twee wetten. De drie BES-eilanden hebben zo hun gedachten over de voorgestelde wijzigingen en willen daar nader overleg over met de staatssecretaris.

Volgens gedeputeerde Abraham zullen in de gesprekken met vertegenwoordigers van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) door de eilandsraad en het Bestuurscollege samen worden opgetrokken. “Dit is van zo groot belang, dat we het gezamenlijke moeten aanpakken. Het gaat er, als het gaat om de inhoud van deze wetten, namelijk niet om wie het bestuurscollege vormt; we hebben er allemaal mee te maken”.

Gezamenlijk optrekken

Abraham zegt dat als het gaat om de voorgestelde veranderingen er ook wordt opgetrokken met de collega’s van St. Eustatius en Saba.