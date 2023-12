Tijdelijke accijnsverlaging ten einde: Benzine Bonaire 8 cent duurder

KRALENDIJK – Met ingang van 1 januari 2024 vervallen de voorschriften van het tijdelijk besluit van 25 maart 2022 inzake accijnsverlaging Caribisch Nederland 2022, waarbij er een verlaagde accijnstarief werd doorgevoerd voor benzine.

Volgens de voornoemde voorschriften bedroeg het accijnstarief voor benzine 15,86 dollar per hectoliter voor de periode 1 april 2022 tot en met 30 juni 2023. Vanaf 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023 bedroeg het accijnstarief USD 23,86 cent per hectoliter. Het Rijk heeft de accijnsverlaging niet meegenomen in het Belastingplan BES 2024, waardoor het accijnstarief voor benzine per 1 januari 2024 naar USD 31,86 cent per hectoliter teruggaat.

Alleen benzine

Dit heeft als gevolg dat met ingang van 1 januari 2024 de verkoopprijzen voor brandstof worden aangepast. Benzineprijzen worden verhoogd met 8 dollarcent. Alle andere prijzen blijven gelijk. De volgende reguliere prijsaanpassing brandstoffen is 12 januari 2024.