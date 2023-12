Enquête: 59% van ondernemers denkt dat Belastingdienst CN weinig of niks doet tegen belastingontwijking door buitenlandse aanbieders

KRALENDIJK – De meeste ondernemers die mee hebben gedaan aan een enquête van Linkels & Partners over mogelijk oneerlijke concurrentie van buitenlandse bedrijven denken dat de Belastingdienst Caribisch Nederland (B/CN) weinig tot niks doet tegen belastingontwijking van bedrijven die lokaal wel diensten aanbieden, doch er niet gevestigd of niet geregistreerd staan als belastingplichtige bij de belastingdienst.

Maar 7% van de respondenten is het geheel eens met de stelling dat B/CN zich actief inzet om belastingontwijking door deze aanbieders tegen te gaan. Afgerond 24% van de respondenten is het zeer oneens met die stelling. Bijna 35% is het grotendeels oneens met die stelling, terwijl ruim 25% van de ondervraagden zegt aan de stelling te twijfelen.

Onterecht voordeel

Belastingontwijking, waarmee een onterecht voordeel wordt verkregen ten opzichte van bedrijven die lokaal wel geregistreerd en ingeschreven staan, is één van de meest voorkomende grieven van lokale ondernemers.

Het overgrote deel van deelnemende ondernemers is ook van mening dat de overheden op Bonaire, te weten de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) en het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) geen actief beleid hebben om diensten of producten zoveel mogelijk in te kopen bij lokale aanbieders. Afgerond 42% van de respondenten denkt dat er in het geheel geen beleid is op dit punt, terwijl nog eens 42% daar aan twijfelt.