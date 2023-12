Weerbericht van Bonaire: Zon en regen op eerste kerstdag

KRALENDIJK – Het wisselvallige weer van de afgelopen weken zal ook in de laatste week van december merkbaar zijn. Op eerste kerstdag is de kans op een flinke bui aanzienlijk. Met gemiddelden tussen de 26 en 30 graden is het aangenaam weer.

De zon is aanwezig, maar zal op maandag minder aanwezig zijn. De buien blijven vallen gedurende de week. Donderdag en vrijdag lijken de droogste dagen van het jaar te worden. De wind komt uit het oosten en is deze week gemiddeld 4 Beaufort.