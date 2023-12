Maideline Hooi-Martijn benoemd als nieuwe directeur bij Sentro AKSESO

KRALENDIJK – Maideline Hooi-Martijn is recent door Sentro AKSESO benoemd als nieuwe directeur-bestuurder van de organisatie.

Hooi-Martijn (1975) werd na het uitvoeren van een uitgebreide werving- en selectie gekozen als de best gekwalificeerde kandidaat voor de vacante functie. De Raad van Toezicht van AKSESO laat bij monde van Melvin Statia weten heel tevreden te zijn over de aanstelling van Hooi-Martijn. “Maideline is voor ons de perfecte kandidaat. Niet alleen heeft zij een stevige theoretische achtergrond en solide ervaring, maar het gaat ook om een kandidaat die onze taal en cultuur kent. Daardoor verwachten wij dat zij kan komen tot goede resultaten voor het centrum en haar stakeholders”.

Hooi-Martijn studeerde eerst algemene bedrijfskunde aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen (UNA), waarna zij haar Masteropleiding in de bedrijfskunde afrondde aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Zij deed verdere ruime ervaring op binnen verschillende organisaties, waaronder de laatste jaren het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) en de Rijksdienst Caribisch Nederland. Daarnaast heeft Hooi-Martijn ook gefungeerd als docente bij diverse opleidingsinstituten, terwijl zij ook binnen diverse maatschappelijke organisaties actief is geweest.

Hooi-Martijn zal op 15 januari 2024 beginnen aan haar nieuwe klus. Hoewel het selectieproces al enige tijd terug werd afgerond, wilde Hooi-Martijn ook de zaken in haar huidige functie kunnen afronden en overdragen vóór zij start in haar nieuwe functie.

Huidig interim bestuurder Marcelino Mauricio, die momenteel nog de functie van directeur ad interim invult, zal tot 15 februari a.s. zorgen voor een soepele overdracht aan Hooi-Martijn.

Het selectieproces voor de nieuwe directeur werd begeleid door adviesbureau Linkels & Partners.

Werkzaamheden

Sentro AKSESO houdt zich onder meer bezig met preventie en wijkontwikkeling, jeugdgezondheidszorg, maatschappelijk werk en fungeert als Family Justice Center.