Bonaire Sailing School organiseert WK Sunfish 2027 op Bonaire

De Bonairiaanse zeilers zijn teruggekeerd van het WK Sunfish in Miami. Hete dagen zonder wind werden afgewisseld met dagen met veel wind. Ook kwam het zeilteam met goed nieuws terug naar Bonaire: ,,We zijn zeker dat we het WK Sunfish in 2027 op Bonaire mogen organiseren”.

Drie zeilers uit Bonaire vertrokken een tweetal weken geleden richting Miami voor het WK Sunfish. Dedri Pedersen, Ton Nuijten en Ralf Theijse zeilden afgelopen week verschillende wedstrijden. De zeilers pakten geen medailles, maar keken wel terug op een geslaagde week. Team Bonaire eindigde namelijk boven de zeilers van Aruba en Curaçao.

De zeilers van de Bonaire Sailing School Association laten in een reactie weten: ,,We zijn terug op Bonaire gekomen met vele nieuwe ervaringen. Het was een leerzame week die we kunnen delen met andere zeilers van de Bonaire Sailing School Association. Ook zijn we blij. We zijn namelijk zeker dat we het WK Sunfish 2027 op Bonaire mogen organiseren”.