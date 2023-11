Wereldkampioenschap SunFish met deelname uit Bonaire

Drie deelnemers uit Bonaire zullen begin december in Miami deelnemen aan het wereldkampioenschap SunFish. Dedri Pedersen, Ton Nuijten en Ralf Theijse zullen namens de Bonaire Sailing School de competitie gaan zeilen. De school in Bonaire stimuleert de zeilsport en ziet misschien een extra kans richting de toekomst met de komst van een Olympisch zeilster op het eiland.

Van drie tot en met tien december gaan de drie zeilers proberen een zo goed mogelijk resultaat neer te zetten. De deelnemers zeilen in verschillende klassen. Een deelnemer lijkt in die klasse kans te maken op een medaille. Voor de anderen zal ervaring op doen het belangrijkste doel worden: ,,Overall gaan we geen medailles winnen”, aldus Ralf Theijse. ,,Toch ben ik heel blij dat we deelname hebben vanuit Bonaire. We gaan al jaren, maar dit jaar hadden we moeite om boten te regelen. Een boot verschepen van Bonaire naar Miami is heel kostbaar. Gelukkig kunnen we daar boten huren. Daarnaast hebben we sponsoren kunnen vinden op Bonaire. Zij helpen ons om de kosten laag te houden”.

De SunFish is een zeilboot die 4,20 meter lang is. De boot heeft weinig ‘trimmogelijkheden’. Hierdoor is het vrij gemakkelijk om de boot te leren varen. Ook heeft de zeilschool de beschikking over optimisten. Kinderen tot twaalf jaar kunnen daar de sport in leren. Jong en oud kunnen op Bonaire leren om te zeilen in de SunFish of in de optimist.

Olympische zeilster op Bonaire

De zeilsport is een dure aangelegenheid. Toch ziet Theijse kansen om ook jeugd op een laagdrempelige manier de kans te geven om te leren zeilen op het eiland. ,,Voor een ieder is hier een kans om te leren zeilen. Ook als je niet vermogend bent om je kinderen de sport te leren”, aldus Theijse. ,,We hebben allemaal optimisten en SunFishes hier liggen. Trainingen worden wekelijks hier gegeven. Daarnaast zie ik nog een andere kans. Olympisch zeilster Marcelien Bos de Koning woont sinds kort op het eiland. Wij hopen dat zij misschien ons eens wil helpen om een aantal jeugdtrainingen te geven. Op deze manier hopen we de sport hier nog populairder te maken”.