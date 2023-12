Tourism Corporation Bonaire heeft jaarrekeningen nu ook op orde

KRALENDIJK – Na Bonaire Overheidsgebouwen (BOG) heeft nu ook de Tourism Corporation Bonaire (TCB) haar jaarrekeningen op orde.

Op woensdagmiddag werd aan boord van het cruiseschip Rhapsody Of The Seas de jaarrekening inclusief goedkeurende accountingsverklaring over het jaar 2022 aangeboden aan TCB-directeur Miles Mercera en Adely Susanna-Jansen als vertegenwoordiger van de aandeelhouder.

BOG en TCB lopen hiermee voorop bij andere overheidsvennootschappen, die soms jaren achterstand hebben in de financiële verslaglegging.

Prioriteit

Susanna-Jansen verklaarde vorige week dat het wegwerken van achterstanden bij de Overheidsvennootschappen één van haar prioriteiten is, sinds haar aanstelling als directeur van Bonaire Holding Maatschappij (BHM).