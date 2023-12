Verdwaalde wandelaars gered na inzet helikopter Kustwacht

KRALENDIJK – Op dinsdag 5 december ontving de politie omstreeks 18:30 uur een melding over twee verdwaalde dames in de omgeving van Dos Pos. De twee wandelaars, die aan het hiken waren, raakten de weg kwijt in het gebied.

Onmiddellijk werd een patrouille ter plaatse gestuurd, waarbij ook een team van Stinapa zich bij de KPCN-patrouille voegde. Ondanks de gezamenlijke inspanningen slaagden ze er niet in om de vermiste dames te lokaliseren. Lichtsignalen van de wandelaars in de verte leidden uiteindelijk tot de ontdekking van hun exacte locatie.

Vanwege de ontoegankelijkheid van het gebied voor voertuigen werd besloten de helikopter van de Kustwacht in te schakelen. De helikopter lokaliseerde de dames en voerde een succesvolle reddingsoperatie uit. Na de evacuatie werden de wandelaars overgebracht naar de luchthaven, waar het KMar-personeel hen opving. Een ambulance arriveerde ter plaatse om medische controles uit te voeren, waarna de dames veilig naar huis konden terugkeren.