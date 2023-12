Sint verwelkomd in Coromotokerk Bonaire

KRALENDIJK – Sinterklaas bezocht op Bonaire op zondag de Coromoto parochie van Antriol, waar de goedheiligman onder applaus werd binnengehaald.

De kerkgangers konden het bezoekje van de Sint wel waarderen. Veel jongeren, maar ook diverse ouderen wilden graag een kiekje met Sinterklaas. Sint zelf had er ook wel lol in en liet zich geduldig fotograferen met iedereen die dat wilde.

Nieuw impuls

Dit jaar wordt het Sinterklaasfeest georganiseerd door een nieuwe groep op het eiland. Hoewel er op het eiland eigenlijk nooit veel kritiek was op het kinderfeest dat in Nederland inmiddels enigszins omstreden is, lijkt er dit jaar sprake van een nieuwe impuls.

De afgelopen dagen was de Sint, samen met een grote groep enthousiast dansende Pietjes, echt overal op het eiland te zien.