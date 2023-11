PVDA/GROENLINKS de grootste partij onder stemmende Nederlanders in het buitenland

DEN HAAG – PvdA/GROENLINKS is met bijna 20.000 stemmen, zo’n 29 procent van alle stemmen, de grootste partij geworden in de verkiezing voor de Tweede Kamer. Dat heeft het nationaal briefstembureau bekend gemaakt. Het gaat om de uitslag van alle kiesgerechtigden buiten Nederland die hun briefstem konden uitbrengen bij de briefstembureaus Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Den Haag.

De VVD eindigde op de twee plaats met iets meer dan 12.000 stemmen, bijna achttien procent van alle birefstemmen. Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omzigt wist met bijna 8.400 stemmen tien procent binnen te halen.

De PVV van Geert Wilders die in Nederland de grootste werd moet in het buitenland genoegen nemen met bijna 4.500 stemmen, wat neerkomt op ruim zes perocent van de stemmen. Hij is de vijfde partij geworden.

Uitslag nationaal briefstembureau Meeste stemmen Lijstnummer Aanduiding Totaal Percentage 1 3 GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) 19730 28,57% 2 1 VVD 12011 17,40% 3 19 Nieuw Sociaal Contract 8370 12,12% 4 2 D66 7243 10,49% 5 4 PVV (Partij voor de Vrijheid) 4380 6,34% 6 10 Volt 3589 5,20% 7 8 Partij voor de Dieren 2765 4,00% 8 7 Forum voor Democratie 2265 3,28% 9 15 BBB 2187 3,17% 10 6 SP (Socialistische Partij) 1284 1,86% 11 5 CDA 1283 1,86% 12 9 ChristenUnie 1090 1,58% 13 11 JA21 560 0,81% 14 12 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 498 0,72% 15 16 BIJ1 434 0,63% 16 18 BVNL / Groep Van Haga 428 0,62% 17 14 50PLUS 274 0,40% 18 13 DENK 194 0,28% 19 20 Splinter 138 0,20% 20 17 Piratenpartij – De Groenen 110 0,16% 21 22 LEF – Voor de Nieuwe Generatie 94 0,14% 22 21 LP (Libertaire Partij) 50 0,07% 23 23 Samen voor Nederland 33 0,05% 24 26 Politieke Partij voor Basisinkomen 24 0,03% 25 24 Nederland met een PLAN 13 0,02%

Opkomst

In totaal hebben bijna 70.000 kiesgerechtigden hun stem uitgebracht. Er zijn iets meer dan 107.000 kiezers voor deze verkiezing geregistreerd. Het opkomstpercentage ligt daarmee op bijna 65 procent. Ruim veertien procent bracht de briefstem uit via de ambassades en consulaten-generaal.

Van de 107.000 geregistreerde kiezers konden bijna 1.300 kiezers hun stem uitbrengen met een kiezerspas. En ruim 1.600 kiesgerechtigden lieten hun stem door iemand in Nederland uitbrengen via een schriftelijke volmacht. Deze stemmen konden worden uitgebracht bij de stembureaus van Nederlandse gemeenten en zijn dus niet terug te vinden in de uitslag van het nationaal briefstembureau.

De bijna 1.800 geregistreerde kiesgerechtigden die tijdelijk in het buitenland verblijven zijn niet in het totaal van 107.000 geregistreerde kiesgerechtigden opgenomen. Deze briefstemmen worden geteld door de briefstembureaus Den Haag, Curaçao, Sint Maarten en Aruba.