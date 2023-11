Markt bij gevangenis Bonaire

KRALENDIJK – Op zaterdag 9 december vindt de vijfde markt van de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN) plaats. Er zijn onder meer meubels, speelgoed, schilderijen, sieraden, kerstdecoraties te koop.

Het gaat om spullen die handgemaakt zijn door gedetineerden, als onderdeel van het dagprogramma waaraan zij deelnemen.

De markt is van 10 uur in de ochtend tot 3 uur in de middag, op het parkeerterrein van JICN (Plantage Aruba). De opbrengst van de verkochte artikelen wordt voornamelijk gebruikt om nieuw materiaal aan te schaffen, zodat gedetineerden hun talent op een positieve manier kunnen blijven inzetten.

Opleidingen

Er worden diverse opleidingen verzorgd voor gedetineerden. Dit valt onder het project ‘Ban pa Kambio’. Het project geeft gedetineerden meer kansen door middel van opleidingen, leer-werktrajecten en arbeid. Dit is belangrijk bij het re-integratietraject.