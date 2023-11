Al meer dan 100 vrijwilligers voor voorleesdag

KRALENDIJK – Ook dit jaar organiseert stichting Lezen en Schrijven Bonaire weer de Nationale Voorleesdag op Bonaire. Dit jaar gaat deze plaatsvinden tijdens de Kinderboekenweek op donderdag 16 november van 9.00 uur tot 9.30 uur.

De vrijwilligers lezen een half uurtje voor in de klas. De vrijwilligers mogen zelf bepalen uit welk boek ze gaan voorlezen. Uiteraard moet het boek wel geschikt zijn voor het niveau van de leerlingen. Net als voorgaande jaren wordt er in groep 1 t/m 4 voorgelezen in het Papiaments en in groep 5 t/m 8 in het Nederlands.

Voor onervaren voorlezers is op vrijdag 10 november een gratis workshop ”Voorlezen”. Schrijfster en docent Monica Clarinda geeft dan tips hoe leerlingen te boeien.