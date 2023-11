Expo streetart en grafitti bij Sobremesa

KRALENDIJK – Vandaag, zaterdag 4 november om 4 uur opent Sobremesa haar deuren weer voor een expo over street art en graffiti. Vier kunstenaars, drie van Bonaire en één van Aruba zullen hun werk laten zien.

Met deze expo wil Sobremesa de droom verder vormgeven om een ontmoetingsplaats te zijn waar lokale kinderen, kunstenaars en liefhebbers van kunst samen kunnen komen.

De locatie biedt een platform voor zowel de gevestigde als de opkomende kunstenaars om hun werk te delen met het publiek. De oprichters van Sobremesa zien het centrum niet alleen als een galerie, maar als een plek die mensen aanzet tot dromen over wat mogelijk is, en tot reflectie over hoe zij kunnen bijdragen aan de gemeenschap en het eiland Bonaire.

De aanstaande expositie onderstreept de visie van Sobremesa: het samenbrengen van verschillende kunstvormen en het stimuleren van een dialoog tussen kunstenaars en kunstbewonderaars.