Bestuurscollege niet op de hoogte van wegafsluiting wegens feest Te Amo Beach

KRALENDIJK- Het nieuwe bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) is niet op de hoogte van een trouwfeest waardoor de weg van en naar Belnem in avond van 23 november zou worden afgesloten voor het verkeer.

Het bericht zorgde op vrijdagavond zowel voor hilariteit als boosheid op sociale media, met burgers die zich spottend uitlieten over de wegafsluiting.

Het bestuurscollege zegt echter niet op de hoogte zijn van de voorgenomen wegafsluiting. “Dit is vandaag ook kort binnen het bestuurscollege besproken en ik kan bevestigen dat het BC hiervan niet op de hoogte is”, zegt gedeputeerde Clark Abraham in reactie op vragen van ABC Online Media.

Precedent

Het bestuurscollege zal zich maandag nader buigen over de kwestie. In principe is de verlening van dit soort vergunningen gemandateerd aan het ambtelijk apparaat. “Maar we moeten wel waken voor een eventueel precedentscheppende werking. Daarnaast lijkt het een vrij ingrijpend iets om een hele wijk af te sluiten ten behoeve van een privéfeest” vindt Abraham.