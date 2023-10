KLM investeert in Airbus A350 voor lange afstand

SCHIPHOL – KLM heeft plannen aangekondigd om de komende jaren haar vloot voor de lange afstand te vernieuwen met Airbus A350 modellen. Dat meldt luchtvaartnieuws.nl. De stap is in lijn met het streven van KLM naar een duurzamere vloot, aangezien de Airbus A350 bekend staat als het zuinigste en stilste model in zijn generatie. Met de nieuwe widebody vliegtuigen kan KLM aanzienlijk besparen op CO2-uitstoot en geluidsproductie.

Het besluit is momenteel nog in afwachting van advies van de Ondernemingsraad. Indien goedgekeurd, kan deze verandering een grote impact hebben op de vluchten van KLM naar bijvoorbeeld populaire Caribische bestemmingen zoals Aruba, Bonaire, Sint-Maarten en Curaçao.

“Dit is een zeer speciale dag voor KLM”, aldus een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij. “Met het voorgenomen besluit om nieuwe Airbus A350 vliegtuigen aan te schaffen, zetten we een grote stap in de richting van een schonere, stillere en zuinigere vloot. Dit is essentieel voor onze missie om te verduurzamen. Bovendien biedt het ons de mogelijkheid om onze passagiers meer service en comfort te bieden op intercontinentale vluchten.”