Denise de Jongh-Rekwest presenteert boek over dierenzorg ‘Roxy, Mi Dushi Bida’ bij Bruna”

KRALENDIJK – Ondanks een flinke plensbui was de bekende Bonairiaanse schrijfster, Denise de Jongh-Rekwest, afgelopen zaterdagochtend aanwezig bij boekhandel Bruna voor een signeersessie van haar recent gepubliceerde boek ‘Roxy, Mi Dushi Bida’. Het boek, dat in lijn ligt met het thema van de Boekenweek ‘Na mi Kas’ (In mijn huis), beoogt kinderen bewust te maken van het belang van zorg en aandacht voor huisdieren, met name honden.

De Jongh-Rekwest legde uit dat het boek bedoeld is om te lezen voor plezier, terwijl het ook belangrijke lessen biedt over het omgaan met en zorgen voor honden.

Ook de kinderopvang Bon Kwido was aanwezig bij de presentatie en onderstreepte daarmee het belang van lezen en voorlezen, zowel in hun eigen instelling als op scholen. “We zijn trots om mevrouw Denise te ondersteunen als lokale schrijver en wensen haar alle succes in haar inspanningen om boeken in het Papiaments voor onze kinderen te blijven schrijven. Op deze manier dragen we bij aan het versterken van de Papiamentse taal onder onze jonge generatie.” Aldus een aanwezig bestuurslid.