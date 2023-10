Het weer deze week op Bonaire

KRALENDIJK – Volgens Caribbean Weather Center kunnen we in de Regatta week over het algemeen een droog weerbeeld verwachten met nog steeds warme temperaturen.

Daarnaast zal het enigszins heiig zijn als gevolg van een massa Sahara-stof die zich geleidelijk over de regio zal verspreiden gedurende de week. Omdat de wind over het algemeen matig zal zijn uit het oosten, met af en toe hogere windstoten, zullen de gevoelstemperaturen iets comfortabeler zijn in vergelijking met dagen waarop de wind ontbreekt en het erg klam aanvoelt.

In de komende dagen blijven de neerslagkansen over het algemeen laag, maar zijn niet uitgesloten. De maximale temperaturen deze week zullen rond de 33 graden Celsius liggen, met minimale temperaturen die rond de 28 graden Celsius zullen schommelen.