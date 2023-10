Wind, Water and Waves on Bonaire: een ode aan sport, natuur en jeugd van het eiland

KRALENDIJK – Vandaag vindt de officiële lancering plaats van het boek ‘Wind, Water and Waves on Bonaire’. Een boek dat Bonaire in beeld en woord op de kaart zet, met speciale aandacht voor watersporten zoals windsurfen, kitesurfen, sunfish sailing en duiken. Het boek, rijk geïllustreerd met prachtige foto’s, belicht ook de jeugd van Bonaire, en maakt de lezer bewust van natuurbehoud en wetenswaardigheden over het eiland.

Tijdens de presentatie is er een boeksigneersessie door schrijfster Saskia Vermeer en fotograaf Casper Douma bij Kant’i Awa en krijgen onder andere Yellow Man en Artie een exemplaar overhandigd. Met deze lancering wordt tevens de verkoop van het boek ingeluid.

Het boek is niet alleen een ode aan de natuur en sport van Bonaire, maar ook een initiatief om de bewustwording over natuurbehoud te vergroten. Door de betrokkenheid van lokale jongeren, die in het boek worden uitgelicht, wordt gehoopt awareness te triggeren bij jongeren, maar ook bij toeristen, om goed om te gaan met de natuurlijke bronnen van Bonaire.

STINAPA heeft inmiddels een aantal boeken afgenomen om aan jongeren uit te delen.