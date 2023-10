Intensieve zoektocht naar vermiste Rodrigo Thode gaat door

KRALENDIJK – De afgelopen dagen is de zoektocht naar de vermiste man, Rodrigo Thode, voortgezet onder leiding van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN), in samenwerking met het Dash-vliegtuig en de helikopter van de Kustwacht.

De zoekacties vonden plaats op donderdag, vrijdag en zaterdag in Rincon en in de omgeving van Onima, Morotin, Karpata, Santa Barbara en Sabadeco. Zowel in het binnenland als aan de kust is gezocht. Helaas heeft de zoektocht geen resultaat opgeleverd.

Op donderdag 28 september, rond 11 uur ’s ochtends, was het laatste contact met de heer Thode. Hij droeg een korte blauwe broek en een witte blouse met blauwe strepen.

De politie blijft zich actief bezighouden met deze zaak en doet een oproep aan iedereen die iets heeft gezien of gehoord, informatie heeft, of weet waar Rodrigo Thode is, om contact op te nemen met de politie via 715 8000, 911 of via de anonieme tiplijn 9310.