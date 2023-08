Curaçaose ex-minister Constancia voor 20 maanden de cel in

WILLEMSTAD.- Jacintha Constancia, voormalig minister van Volksgezondheid, moet zich dinsdag 1 augustus melden bij de SDKK-gevangenis. Daar moet zij een straf van twintig maanden uitzitten in verband met de mondkapjeszaak bij het Bureau Ziektekostenverzekering, BZV. Haar voormalige partner, Anbertus Schoop, moet zich ook melden, hij kreeg dezelfde straf. Beiden zijn in cassatie gegaan, maar het vonnis in hoger beroep bleef staan.

Die gaf een celstraf van 21 maanden, maar daar werd een vermindering van één maand op toegepast vanwege de duur van de procedure bij de Hoge Raad. Dit brengt de uiteindelijke straf op twintig maanden gevangenisstraf voor Constancia en twintig maanden voor haar ex-man Scoop.

Constancia en haar partner Scoop hebben zich schuldig gemaakt aan fraude van de Stichting Bureau Ziektenkostenvoorzieningen BZV. BZV is een overheidsinstantie die onder Constancia viel toen zij minister van Volksgezondheid was.

Ze schreven een bedrijf met een Chinese naam in bij de Kamer van Koophandel, en creëerden een offerte als factuur voor BZV voor de levering van mondkapjes. Het bedrag van de factuur en offerte was buitensporig hoog, maar door het optreden van de voormalige minister, accepteerde BZV de offerte en de factuur.

In dit geval volgde BZV niet de normale procedure en betaalde een som geld in één keer aan het Chinese bedrijf. Een vriend van Scoop stond als hoofd van het Chinese bedrijf. Na ontvangst nam Scoop al het geld op. De mondkapjes zijn nooit op Curaçao aangekomen.

Strijd

Constancia verklaarde eerder dat het geen geheim is dat ze al meer dan negen jaar in een juridische strijd is verwikkeld om haar onschuld te bewijzen.

Zelf vindt de voormalig minister dat ze geen geld heeft verduisterd, niet schuldig is aan fraude of witwassen, maar toch verantwoordelijk wordt gehouden voor complicaties. “Dat is het enige punt, niets anders. Jacinta heeft niemand iets aangedaan”, aldus Constancia in de Éxtra.

Tegen de ochtendkrant zei ze dat ze vijf keer straf heeft gekregen. “Ik moet een bedrag van 365.000 gulden betalen dat anderen hebben ontvangen van de SVB en hebben uitgegeven. Ook is mijn imago als vrouw, mens en politicus beschadigd.”

“Bovendien moet ik mijn straf uitzitten en zal dat ook doen en ik word in de mond van de mensen als een dief en crimineel genoemd. Mijn rechten als mens en vrouw worden geschonden”, aldus de ex-minister.