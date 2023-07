Aruba verlengt opnieuw sluiting luchtruim met Venezuela

ORANJESTAD – Aruba heeft op afgelopen vrijdag de sluiting van het luchtruim met Venezuela met nog eens drie maanden verlengd. Deze maatregel omvat zowel de algemene als commerciële luchtvaart, inclusief passagiers-, vracht- en postvervoer.

Venezuela blijft op de lijst van landen die als bedreiging voor de nationale veiligheid worden beschouwd, gepubliceerd door de Nederlandse inlichtingendienst. Dit verbod is ingesteld sinds 9 maart 2020, in eerste instantie als onderdeel van de maatregelen tegen de toenmalige Covid19-pandemie, maar wordt nu verlengd, zelfs na het einde van de Covid19-beperkingen.

De premier van Aruba, Evelyn Wever-Croes, heeft onlangs toegegeven dat er mogelijk binnenkort een kans bestaat dat de grens alleen voor luchtvracht wordt geopend. Dit in nauwe samenwerking met Venezuela, vergelijkbaar met de huidige situatie aan de maritieme grens. Deze grens is recentelijk heropend, maar uitsluitend voor vracht per boot zoals fruit en groenten.