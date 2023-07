Bonaire heeft veel dezelfde feestdagen als in andere landen ter wereld. Maar ook viert het eiland afzonderlijk een aantal belangrijke gebeurtenissen. Wil jij weten wat de officiële feestdagen en vrije dagen op Bonaire zijn, lees dan hier verder.

Officiële vrije dagen op Bonaire

Nieuwjaarsdag – 1 januari

Goede Vrijdag – maart/april

Eerste en Tweede paasdag – maart/april

Koningsdag – 27 april

Dia di Rincon – 30 april

Dag van de Arbeid – 1 mei

Hemelvaartsdag – mei

Eerste pinksterdag – mei

Dia di Boneiru – 6 september

Eerste en Tweede kerstdag – 25 en 26 december

Op 1 januari wordt op Bonaire ook Maskarada gevierd. De Maskarada-groep brengt dan traditiegetrouw een bezoek vol dans en muziek aan de gezaghebber.

Op Tweede paasdag wordt in Rincon ook de Simadan (oogstfeest) gevierd.

De Dag van de Arbeid wordt jaarlijks gevierd op 1 mei, tenzij die dag op een zondag valt of op die dag de verjaardag van de koning officieel wordt gevierd. In deze gevallen zal de Dag van de Arbeid op de eerst volgende werkdag worden gevierd.

Op Bonaire is Tweede pinksterdag geen officiële vrije dag.

Overige feestdagen op Bonaire

Naast bovenstaande vrije dagen heeft Bonaire nog een aantal andere feestdagen die geen vrije dag/dagen opleveren, maar die wel gevierd worden op het eiland.

Valentijnsdag – 14 februari

Carnaval – februari/maart

San Juan (Heilige Johannes) – 24 juni

San Pedro (Heilige Petrus) – 29 juni

Herdenking afschaffing slavernij – 1 juli

Regatta – oktober

Halloween – 31 oktober

Sinterklaas – 5 december

Koninkrijksdag – 15 december

Oudjaarsdag – 31 december

Carnaval wordt op Bonaire in februari/maart gevierd. De maandag na carnaval is geen vrije dag meer. Daarvoor in de plaats is nu Dia di Boneiru wel een officiële vrije dag geworden.

De vieringen van San Juan en San Pedro vinden een dag voor de feestdag al plaats in enkele wijken op Bonaire. Daarnaast wordt op 15 december Koninkrijksdag gevierd op Bonaire. Dit is geen officiële vrije dag, maar de ambtenaren zijn wel vrij.

Evenementen op Bonaire

Naast deze feestdagen worden er op Bonaire ook regelmatig evenementen georganiseerd. Wil je meer weten over deze evenementen, bezoek dan onze evenementenkalender. Heb jij ook zin om tijdens de feestdagen of evenementen op Bonaire te zijn, boek dan snel een vakantie naar dit mooie eiland.

