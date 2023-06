Het traditionele vuur springen binnenkort weer te zien op Bonaire

KRALENDIJK – Op zaterdag 17 juni aanstaande wordt de jaarlijkse activiteit genaamd ‘E Chispa di Wan ku Pedu 2023 – De vonk van Johannes en Petrus 2023’ georganiseerd. Tijdens het evenement is er een demonstratie van het populaire ‘vuur springen’ en is er traditionele muziek te horen.

De viering vindt plaats op 17 juni bij het Lalan Clarenda Park in Nikiboko van 19.00 tot 22.00 uur. Het evenement wordt geopend door de eerste fakkel op symbolische wijze aan te steken. De Sectie Cultuur, Kunst en Literatuur (SKAL) zal daarna een fakkel overhandigen aan twee personen uit Nikiboko. Zij zingen de traditionele San Juan en San Pedro-liederen en spelen de bijbehorende muziek. Ook vindt er dan een demonstratie van het traditionele vuur springen plaats.

Het evenement is het startsein voor de periode van de Heilige Johannes en de Heilige Petrus (San Juan en San Pedro) die respectievelijk op 24 en 29 juni valt. Volgens traditie worden in verschillende wijken op Bonaire culturele feesten voor deze heiligen gevierd. Daags van te voren wordt er al begonnen met vieren. Op vrijdag 23 juni zijn er San Juan-vieringen in Rincon, Nort’i Saliña, Antriol en Tera Kòrá. Op woensdag 28 juni vindt in dezelfde wijken de San Pedro-vieringen plaats.