Den Haag – Jaarlijks wordt op 15 december in Nederland en op de eilanden van het Koninkrijk Koninkrijksdag gevierd. Op die dag wordt herdacht dat Koningin Juliana in 1954 het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in de Ridderzaal tekende.

De overzeese gebiedsdelen kregen een gelijkwaardige plaats in het Koninkrijk en er werd besloten dat alle landsdelen elkaars belangen zouden behartigen en elkaar zouden helpen wanneer nodig.

Het Koninkrijk der Nederlanden bestond toen uit Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen. Nu bestaat het uit Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Vandaag staat de Raad van State stil bij de Koninkrijksverhoudingen en de permanente collectieve uitdaging tot onderhoud en versterking van de banden.

Koninkrijksdag is geen officiële feestdag, maar is wel een vrije dag voor ambtenaren op enkele van de eilanden zoals op Bonaire.

Sinds 2008 is 15 december ook de nationale Naturalisatiedag. Dit is de dag waarop alle gemeenten in Nederland een naturalisatieceremonie organiseren. Vanwege COVID-19 is dat dit jaar helaas niet mogelijk.

