Bonaire is een eiland met veel hoogteverschillen. Het zuiden van het eiland, waar de zoutpannen zijn, is helemaal vlak. Maar meer naar het noorden wordt het steeds heuvelachtiger, met als hoogste punt de Brandaris (241 meter). Sommige heuveltoppen zijn lopend bereikbaar, maar enkele uitkijkpunten ook per auto. Wij delen de beste uitkijkpunten op Bonaire die met de auto bereikbaar zijn met je.

Drie van deze uitkijkpunten liggen, hoe kan het ook anders, in het heuvelachtige noorden van het eiland. Twee daarvan bieden een prachtig uitzicht op Rincon en de andere op het Gotomeer en de flamingo’s die daar leven. Het andere uitzichtpunt levert juist een schitterend overzicht op over Kralendijk en Klein Bonaire.

Seru Largu

Wil je genieten van een schitterend overzicht over het zuiden en midden van het eiland en Klein Bonaire, dan is Seru Largu een perfecte plek. Op deze heuveltop staat een groot kruis dat van ver al te zien is. Het uitkijkpunt is van twee zijden te bereiken. Vanaf Kralendijk is Seru Largu via de wijken Noord Salina en Nawati te bereiken. Kom je vanaf het noorden, dan begint de weg ernaartoe vlakbij het oude vliegveld van Bonaire. Vlak voor je bij het kruis komt is er al een wat kleiner uitkijkpunt met een bankje.

Het zicht vanaf Seru Largu is fantastisch, vanaf hier heb je overzicht over Kralendijk en in de verte de zoutpannen. Bij helder weer is zelfs buureiland Curaçao te zien! Na zonsondergang kun je je vanaf het uitkijkpunt verbazen over de vele lichtjes van Kralendijk.

Alta Mira

Het eerste mooie uitzichtpunt in het noorden dat je tegenkomt is Alta Mira. Je bereikt het door vanaf de Queen’s Highway (Toeristenweg) bij de T-splitsing bij Karpata rechtsaf te slaan. Deze weg gaat vrij steil naar boven. Vlak voordat je het hoogste punt bereikt neem je de afslag naar links, de onverharde weg in. Deze rijd je helemaal uit tot je bij het uitkijkpunt komt.

Vanaf het uitkijkpunt Alta Mira heb je een schitterend overzicht op Rincon, de oudste nederzetting van het eiland. Het uitkijkpunt bestaat uit een klein aangelegd parkje, waar je heerlijk kunt zitten en genieten van het uitzicht.

Gotomeer

Nog een schitterend uitkijkpunt vind je bij het Gotomeer. Je bereikt het door de Queen’s Highway te volgen. Bij Karpata sla je op de T-splitsing linksaf. Je volgt de weg nog even langs de kust waarna de weg naar rechts afbuigt. Vanaf hier wordt de weg een stuk smaller en kronkelt deze door de heuvels in het noorden. Na even rijden krijg je ineens een prachtig zicht op het Gotomeer voor je. Vlak daarna vind je het uitkijkpunt met parkeerplaats aan je rechterkant.

Geniet bij dit uitkijkpunt van de rust van Bonaire. Probeer flamingo’s te spotten op het Gotomeer. En luister naar de lora’s (papegaaien) en prikichi’s (parkieten). Voor een nog mooier uitzicht beklim je de paar treden naar een uitkijkpunt dat nog iets hoger ligt.

Kaya Para Mira

Vanaf het uitkijkpunt bij het Gotomeer vervolg je je weg. Je daalt af richting het meer en volgt de weg die er direct langs loopt. Regelmatig zijn hier flamingo’s te bewonderen. Na het passeren van het Gotomeer begint de weg weer te klimmen. Je rijdt door een prachtig stuk natuur van Bonaire, waar ook twee wandelroutes zijn.

Na het passeren van de molen van Dos Pos, waar de wandelingen beginnen, rijd je verder door naar boven. Op het hoogste punt van deze weg heb je een schitterend overzicht over Rincon. Bovenop de heuvel, aan de rechterkant, vind je Posada Para Mira, een perfecte plek voor een koud drankje en een lokaal gerecht. Dit restaurant heeft eveneens een schitterend uitzicht op de groene, heuvelachtige omgeving.

