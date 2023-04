Bonaire staat bekend om zijn rust en mooie natuur. Dat geldt niet alleen voor de onderwaterwereld, maar boven water is er ook van alles te ontdekken. En hoe kun je dat nu beter doen dan wandelend? Zo kom je op plekken waar je met de auto niet kunt komen.

Het zuiden van Bonaire, waar de zoutpannen liggen, is erg vlak. Hoe verder naar het noorden, hoe heuvelachtiger. En in dat heuvelachtige gebied zijn meerdere prachtige wandelroutes uitgezet. We zetten voor je de mooiste wandelroutes op Bonaire op een rijtje.

Voordat je op pad gaat

De meeste wandelroutes op Bonaire zijn goed aangegeven met roze stenen. Verdwalen zal je dus niet snel overkomen. Een goede voorbereiding is echter wel belangrijk. Het grootste gedeelte van de wandelroutes bestaat namelijk uit onverharde paden met losliggende stenen. Regelmatig zijn de paden omringd met cactussen of andere, niet zo vriendelijke voor blote voeten, begroeiing. Niet handig om op teenslippers te trotseren. Zorg dus in ieder geval voor goede, dichte wandelschoenen. Onverharde paden met losliggende stenen op Bonaire, foto: Inge Poorthuis

De beste tijd om te gaan wandelen op Bonaire is in de vroege ochtend of namiddag. Ga ’s middags niet te laat op pad, je wilt niet na zonsondergang over een donker pad met losliggende stenen struinen. En ook al loop je niet tijdens de heetste momenten van de dag, goed insmeren is een must! Sommige wandelroutes bieden amper schaduw.

Natuurlijk zorg je voor voldoende drinken (en eventueel iets te eten) voor onderweg. Tijdens deze wandeltochten kom je namelijk geen horecagelegenheden tegen.

1. Dos Pos in Rincon

Deze prachtige, stevige wandeling van ongeveer een uur start bij de put en windmolen van Dos Pos, waar je ook je auto kunt parkeren. Je volgt de roze stenen, het pad begint met een klimmetje door bebost terrein. Al snel kom je op meer open terrein, met prachtig uitzicht op de omliggende heuveltoppen. Het pad bestaat grotendeels uit losliggende stenen en wordt omzoomd door vele cactussen. Tijdens deze wandeltocht zie je echt de ruige natuur van Bonaire.

Dos Pos hiking trail, foto: Inge Poorthuis

Na een tijdje wandelen krijg je zicht op het Gotomeer. In dit gebied vliegen regelmatig lora’s en cara cara’s, dus sta ook eens stil en tuur naar de lucht, wie weet zie je ze! Eenmaal bij de straat aangekomen, sla je linksaf. Je komt vervolgens langs het beginpunt van de Montaña wandelroute. Wil je deze route voor een andere keer bewaren, dan volg je de straat verder en kom je weer bij het beginpunt uit.

2. Montaña hiking trail in Rincon

Het startpunt van deze route is ook bij de molen van Dos Pos. Je loopt eerst een stuk over de straat, richting het Gotomeer. Nog voordat je bij het Gotomeer komt, vind je aan de linkerkant een pad met roze steen. Dit is het startpunt van de route. Het eerste gedeelte loop je over een brede, onverharde weg. Aan het einde ga je linksaf, het paadje met de roze steen in. Montaña betekent berg, en dat ga je vanaf nu ook echt merken! Montaña hiking trail, foto: Inge Poorthuis

Een stevige klim brengt je naar een wat vlakker pad. Je loopt hier voornamelijk onder begroeiing in de schaduw. Het laatste gedeelte van het pad is even pittig, je moet een steile helling met losliggende stenen op, om bij het hoogste punt te komen. Hier word je beloond met een prachtig uitzicht op de Caribische Zee en een groot gedeelte van het eiland! Via hetzelfde pad loop je weer terug naar de parkeerplaats bij Dos Pos. Deze wandeling duurt ongeveer 1,5 uur.

De Montaña hiking trail is voor sportievelingen goed te combineren met de Dos Pos route, je komt immers tijdens het wandelen van de Dos Pos route langs het startpunt van deze trail. Maar natuurlijk kun je er ook voor kiezen om alleen de Montaña route te wandelen.

3. Tras di Moñtana op Seru Largu

Seru Largu, het grote kruis dat bovenop de berg staat, is van heinde en ver te zien. Vanaf hier heb je een prachtig uitzicht over de zuidzijde van het eiland Bonaire.

Vlak naast het monument is een wandelroute aangelegd. Deze eenvoudige trail, die ongeveer drie kwartier in beslag neemt, biedt een prachtig uitzicht over de oostkust en Tras di Moñtana. Tijdens deze korte, makkelijke wandeling kom je regelmatig geiten tegen en de begroeiing bestaat uit Brazil bomen. De passaatwind, die bijna altijd waait op Bonaire, zorgt voor de nodige verkoeling.

Wil je deze route uitdagender maken? Dat kan! Parkeer je auto niet bij het startpunt van de route bovenop de berg, maar juist aan de voet van de berg in de wijk Nawati of Santa Barbara. Via de hellende, nieuwe asfaltweg loop je naar Seru Largu, een pittige klim! Deze route is ook favoriet bij sportieve locals, in de vroege ochtend of late namiddag wordt hier veel gewandeld en gejogd.

4. Bara di Karta wandelroute

Met 15 minuten de kortste route van allemaal, maar zeker de moeite waard. Het startpunt van deze route ligt aan de gelijknamige autoroute, bij de put met windmolen: Pos Bara di Karta. In dit overwegend vlakke gedeelte van Bonaire ligt de heuvel van Bara di Karta met een hoogte van 57 meter. Beklimming van Bara di Karta met prachtig uitzicht, foto: Inge Poorthuis

Na een korte klim over een pad met losliggende stenen bereik je de top van deze heuvel. Het uitzicht is prachtig, vanaf hier zie je Lac Baai, de zoutpannen en de oostkust. In westelijke richting kun je tevens Kralendijk en Klein Bonaire zien. Kijkend naar het noorden zie je zelfs de vuurtoren van Spelonk met daarnaast het vervallen huisje van de vuurtorenwachter. Kortom, één van de mooiste en eenvoudigste te voet te bereiken uitzichtpunten van Bonaire.

5. Red Hill trail

De naam van deze ongeveer 1,5 uur durende wandelroute dekt de lading maar gedeeltelijk. Tijdens deze trail, die ook in het gebied Bara di Karta ligt, is er namelijk nog veel meer te zien dan alleen de Red Hill.

Ook hier ligt het startpunt van de trail aan de Bara di Karta autoroute. Let goed op de roze steen, die het beginpunt markeert, aan de linkerkant van de dirt road, nog voor je de langste boom van Bonaire bereikt. De langste boom van Bonaire tijdens de Red Hill trail, foto: Inge Poorthuis

De route start met de beklimming van de Red Hill, een goed begaanbaar pad met een licht stijgingspercentage. Eenmaal bovenop de Red Hill loop je richting het water van Lagun. Daar volg je een gedeelte het strand, om vervolgens na een kort klimmetje de vlakte te bereiken. Je wandelt hier een tijd langs de ruige oostkust van het eiland. Van begroeiing is amper sprake. De golven beuken hier op de rotsen, wat een spectaculair schouwspel vormt. Je loopt tot Boka Washikemba en via de langste boom van Bonaire weer terug naar het beginpunt van deze trail.

Kom ook wandelen op Bonaire

Wil jij ook wandelend het prachtige eiland Bonaire verkennen? Dat kan, hier vind je de leukste aanbiedingen naar het eiland! Te voet zie en beleef je zo veel meer. Geniet van de mooie natuur van het eiland. Kom op plekken waar je met de auto niet kunt komen. Laat je verrassen door overvliegende lora’s of misschien kom je zelfs een verwilderd varken tegen bij Dos Pos! Vergeet niet je camera mee te nemen om al het moois vast te leggen.

Tip: Vergeet niet om ook alvast een huurauto te reserveren. Bovenstaande wandelroutes zijn niet bereikbaar per openbaar vervoer.

Tip: Wil je na het wandelen een verfrissende duik in zee nemen? Betaal alvast eenvoudig online de verplichte ‘nature fee‘, voor het gebruikmaken van de zee rondom Bonaire. De gelden komen ten goede aan STINAPA Bonaire, zij zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en behoud van de natuur van Bonaire.

Zijn er wandelroutes op Bonaire? Ja, er zijn meerdere hiking trails op het eiland. Van eenvoudig tot uitdagend, voor ieder wat wils. De trails liggen veelal in de prachtige natuur van Bonaire. Kun je goed wandelen op Bonaire? Ja, Bonaire heeft meerdere uitgezette wandelroutes door de prachtige natuur van het eiland. De paden zijn veelal onverhard met losliggende stenen over heuvelachtig terrein. Tijdens de wandelingen kom je op de mooiste plekken, die niet met de auto bereikbaar zijn. Waar moet ik aan denken wanneer ik ga wandelen op Bonaire? Neem voldoende water (en eventueel iets te eten) mee. Smeer je goed in met zonnebrandcrème. Zorg voor goede, dichte wandelschoenen.

